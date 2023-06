CORRIDONIA - Tragedia ieri pomeriggio a Corridonia, Pasquale Broglia, 72 anni, agricoltore, è morto sul colpo schiacciato da una motozappa che stava sistemando. Il dramma si è consumato nel capanno vicino casa del 72enne, in via Costantinopoli, in contrada Montecavallo di Corridonia, nella zona di Villa Fermani. Erano le 18 di ieri quando la moglie dell’uomo, non avendo notizie del marito da alcune ore, si è recata sul posto per capire il motivo del ritardo del rientro a casa.

L’allarme



La donna si è trovata di fronte ad una scena agghiacciante: ha trovato l’uomo sotto il mezzo agricolo. A quel punto non ha perso tempo, ha immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata per avviare i soccorsi. Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l’ambulanza. Il medico, una volta arrivato al capanno, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Gli operatori dell’emergenza si sono così trovati di fronte ad una situazione davvero disperata. Non è stato possibile fare nulla per salvare la vita all’agricoltore. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Macerata che hanno messo in sicurezza la zona dove si è verificato l’incidente, come del resto i carabinieri di Corridonia che sono intervenuti per procedere con i dovuti rilievi ed accertamenti in modo da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ancora una tragedia nel territorio maceratese con un mezzo agricolo dopo quella che, qualche settimana fa, si era verificata nelle campagne di Tolentino, in contrada Cisterna.