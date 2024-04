Omicidio Corridonia, morto nella notte Bruno Cartechini: aveva sparato alla moglie nel giorno di Pasqua

CORRIDONIA - Nella notte è morto Bruno Cartechini, l’uomo 86enne che a Pasqua a Corridonia si era sparato all’addome dopo aver ucciso la moglie con un colpo di fucile. “Angeli miei pregate per me aiutami a superare questo tremendo momento vi ho amato e vi amerò per sempre Mamma, Papa' . Come nella vita vi siete amati tanto cosi anche nella morte”. Una tragedia nella tragedia, quella che ha colpito la famiglia Cartechini nel giorno di Pasqua, quando Bruno ha ucciso la moglie Palma Romagnoli, poi ha tentato il suicidio.

Un gesto dettato dalla disperazione di vedere la moglie tanto amata (avevano da poco festeggiato i 60 anni di matrimonio) allettata da una malattia degenerativa e terribile come l'Alzhaimer.Una disperazione che ha confessato anche attraverso uno scritto, ritrovato dagli inquirenti durante i sopralluoghi nella casa familiare.

L'uomo, 86 anni, era stato trasportato in gravissime condizioni a Torrette e sottoposto a due interventi chirurgici: le sue condizioni erano disperate. Nella notte il decesso che ha gettato ancor più la comunità locale nello sconforto.