Corridonia, addio all'imprenditore Valerio Marinucci. Si è spento stamattina a 79 anni a causa di una malattia

CORRIDONIA - Comunità in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Valerio Marinucci. Aveva 79 anni e una malattia non gli ha lasciato scampo. Si è spento stamattina, circondato dall’affetto dei suoi familiari, in uno dei giorni che amava di più: la vigilia di Natale. Non faceva infatti mai mancare gli auguri a tutti i suoi amici e conoscenti.

Addio all'imprenditore Valerio Marinucci, aveva 79 anni

E a conoscerlo erano in tanti: Marinucci gestiva insieme alle figlie il negozio Marinucci Arredamenti dal 2014, anno in cui aveva abbandonato la sua impresa che produceva sedie e a cui ha dedicato tutta la sua vita, per proseguire solo con lo store di famiglia. Marinucci lascia la moglie Maria Luisa, le figlie Mary e Monia, i generi e gli adorati nipoti Agnese, Margherita, Federico ed Edoardo. I funerali saranno celebrati lunedì 26 dicembre nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato alle 15.30.