Trovato morto in casa dalla sorella: l'ha ucciso un'emorragia

CORRIDONIA - È stata un’emorragia al fegato a non dargli scampo. Questa, dunque, la causa della morte di Maurizio Zagaglia, il 61enne corridoniano trovato senza vita, giovedì mattina dalla sorella all’interno della propria abitazione. La donna si era precipitata nella casa, dopo che aveva tentato invano di contattare il fratello al telefono. Sia per l’agitazione sia per la porta difettosa, la sorella non era riuscita ad entrare in casa, così si era affacciata alla finestra laterale che dà sulla cucina e aveva visto il corpo del fratello a terra, esanime, in una pozza di sangue. Ieri mattina, su disposizione del Pm di turno, il sostituto procuratore Rosanna Buccini, è stata eseguita l’autopsia nell’obitorio di Macerata. L’esame medico legale ha confermato l’ipotesi inizialmente formulata dai carabinieri della Compagnia di Macerata, ovvero la morte naturale