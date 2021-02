Addio all’architetto Franco Domizi. È stato consigliere dell’Ordine di Macerata

CORRIDONIA - Lutto a Corridonia per la morte dell’architetto Franco Domizi, 58 anni. Molto conosciuto per la sua attività professionale, era stato anche consigliere dell’Ordine di Macerata. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna.

Era stato pure impegnato in politica, in particolare con la Democrazia Cristiana. Nel 2007 si era candidato consigliere comunale nella lista Corridonia Insieme, a sostegno di Nelia Calvigioni. La stessa Calvigioni ieri ha scritto su Facebook: «Non dimenticheremo mai la gentilezza del caro Franco Domizi. Che Dio gli dia il riposo eterno e dia alla famiglia la forza per sopportare il grande dolore». «Il collega e amico Franco - ha scritto Stefano Siroti - negli ultimi anni della sua vita ha sputato sangue dietro alle pratiche del sisma con arrabbiature varie (lui voleva cambiare il sistema che non funzionava e lavorava con il suo Ordine degli architetti in modo maniacale) sempre nell’interesse dei suoi clienti. Condoglianze alla famiglia, sono veramente provato da questa brutta notizia». Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti ieri sera alla famiglia di Domizi in questo momento di profondo dolore. I funerali devono ancora essere fissati.

