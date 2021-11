È morta a 69 anni suor Patrizia: la scuola Niccolai ha perso il suo faro. Il toccante omaggio del sindaco

CORRIDONIA - Si è spenta all’età di 69 anni Patrizia Faini, per tutti semplicemente suor Patrizia. Dirigente della scuola per l’infanzia Niccolai, era ormai una vera istituzione cittadina, visto che nella struttura da lei diretta sono passati tantissimi dei bambini corridoniani.

Era arrivata a Corridonia da Cusago, paese dell’hinterland milanese, proprio per prendere la guida dell’asilo nato per volere di Eugenio Niccolai, che dopo la morte donò l’edificio alla congregazione delle suore di San Giuseppe, della quale suor Patrizia era parte.



In tantissimi che sono negli anni passati sotto le sue cure amorevoli ne hanno voluto ricordare la figura, amatissima per la sua gentilezza e dolcezza. «Cara suor Patrizia, la tua fede ed il tuo amore hanno lasciato un segno indelebile in ognuno di noi ed in tutta la nostra comunità – ha evidenziato il sindaco Paolo Cartechini facendosi portavoce di tutta la comunità –, sempre attenta e sensibile alle necessità del prossimo e soprattutto a quelle dei tuoi bambini, hai saputo affrontare con il sorriso anche i momenti più difficili. Quante volte abbiamo parlato ed ogni volta le tue parole sono state incoraggianti. Abbiamo perso la tua presenza, la tua voce, il tuo sorriso, ma non perderemo mai ciò che hai lasciato nei nostri cuori. Le più sentite condoglianze alla famiglia alle tue amate sorelle ed a coloro che ti hanno amata profondamente».



La salma è rimasta ieri presso l’obitorio dell’ospedale di San Severino, dove era ricoverata, mentre da stamattina alle 9, quando dovrebbe arrivare a Corridonia, e fino alle 15.30 sarà accolta e vegliata presso la chiesa di Sant’Agostino. Da lì un corteo si muoverà fino alla chiesa dei Ss. Pietro Paolo e Donato, dove si terrà il funerale alle 16. Le spoglie di suor Patrizia non verranno però tumulate nel cimitero cittadino: faranno infatti ritorno alla sua città di origine, nel Milanese. Le offerte raccolte nel corso della cerimonia saranno devolute all’orfanotrofio di Kilomoni, in Repubblica democratica del Congo, struttura tenuta proprio dalle suore di San Giuseppe.

