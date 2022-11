CORRIDONIA - Ieri a Milano, Minerva Hub ha annunciato l’acquisizione di Gruppo Meccaniche Luciani. È la seconda acquisizione nelle Marche dopo la Sp Plast Creating, azienda con sede a Grottazzolina e leader nella trasformazione di materie in plastica e gomma termoplastica, progettazione e costruzione stampi ed engineering prodotto per il settore moda.

Minerva Hub è un polo italiano del settore moda nato dalla fusione tra Xpp Seven, piattaforma di aziende italiane del settore moda specializzate in finiture e materiali per manufatti di lusso controllata dal fondo Xenon, e Ambria Holding, la società presieduta da Matteo Marzotto. Quest’ultimo è presidente di Minerva Hub, gruppo che riunisce 9 aziende (ma altre sono in arrivo) e che chiuderà il 2022 ad oltre 180 milioni di fatturato, con 50 milioni di ebitda e con un utile netto del 15%.



Nella conferenza stampa che si è svolta ieri a Milano, Gianfranco Piras, presidente di Xpp Seven, ha annunciato l’acquisizione dell’azienda maceratese. Il contratto è stato siglato nei giorni scorsi con l’operazione che sarà perfezionata entro fine mese. L’azienda di Corridonia è stata definita la “Ferrari degli stampi”. Gruppo Meccaniche Luciani nasce nel 1969 come azienda produttrice di fustelle per le calzature. Poi la sua offerta di prodotti si è a mano a mano ampliata arrivando agli stampi, che oggi rappresentano la parte prevalente delle vendite. L’azienda si occupa anche di utensili tecnici per calzature e pelletteria. Nel 2014 è nato il Lab–Luciani Advanced Branch, la divisione avanzata di ricerca e sviluppo a disposizione di tutto il settore calzaturiero che si avvale delle più moderne tecnologie di stampa 3D per la realizzazione di prototipi innovativi nel settore del made in Italy.

Evalab è invece la divisione che si occupa di produzione di prodotti finiti in Eva, acronimo di Etilene Vinile Acetato. Gli investimenti in tecnologie e risorse umane sono stati i pilastri della crescita dell’azienda che ora, con l’annessione a Minerva Hub, apre un nuovo capitolo della sua storia. La seconda generazione della famiglia Luciani resterà alla guida dell’impresa.



Lo stesso Piras ha affermato che entro la fine dell’anno verrà annunciata una nuova acquisizione di Minerva Hub mentre nei primi tre mesi del nuovo anno sono in arrivo altri sei dossier che porteranno i ricavi a 300 milioni di euro. È stato inoltre sottolineato come l’integrazione dell’offerta consente ai clienti, le griffe del lusso, di relazionarsi con un interlocutore unico. Dimensione e gestione di Minerva Hub consentono alle imprese collegate di accelerare il processo di innovazione e di avere maggiori risorse da destinare agli investimenti.