Corridonia, Vecchietti: «Le mie parole sono state oggetto ​di strumentalizzazione»

CORRIDONIA - «Nella polemica nata da un mio commento sulla pagina Facebook di un sito web, e anche in seguito all’intervento del procuratore capo di Macerata, dott. Giovanni Giorgio, vorrei fare un po’ di chiarezza». La puntualizzazione è del consigliere comunale Mauro Vecchietti «Non ho mai pensato di criticare l’operato del questore nella sua totalità, ci mancherebbe - dice -, né in alcun modo di svilirne ufficio e funzioni. Ho solo voluto, in maniera ironica, portare all’attenzione dei più un mio sentire. Ho un alto senso delle istituzioni e mai mi permetterei di dileggiarle, agire che in alcun modo ha mai fatto parte della mia educazione politica. Quello che mi sta a cuore affermare è che la lotta alle tossicodipendenze non possa passare solo per politiche repressive e di stigmatizzazione del consumatore finale, ma debba avere un’azione più ampia e coordinata, che coinvolga le istituzioni ad ogni livello. Purtroppo l’esegesi del mio pensiero così espresso è stata artatamente resa distorta e clamorosa, al di là di ogni ragionevole limite, a non commendevoli fini di strumentalizzazione politica. Sono disposto ad incontrare il questore ed a spiegare di persona l’intera vicenda, se necessario. Anche se sono certo che abbia cose più importanti da fare. Ci tengo però a sottolineare tre cose. Mi sono espresso in un commento su un social network, sotto un articolo. Credo sia importante contestualizzare per capire il senso. L’amministrazione di Corridonia, il sindaco e la maggioranza di cui faccio parte non c’entrano nulla in questa diatriba. La mia è un’opinione personale. Rivendico il diritto di dire la mia opinione in merito ad un tema così importante e sensibile. Rivendico il senso della narrazione su cui sono disposto a dibattere e confrontarmi democraticamente come sempre ho fatto. Anche se questo possa risultare non conforme. Detto ciò, auguro buon lavoro al questore di Macerata».