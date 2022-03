Colto da un malore mentre lavora nei campi, muore un agricoltore di 59 anni

CORRIDONIA - Dramma a Corridonia. Un uomo di 59 anni è stato stroncato da un malore mentre stava potando un ulivo. È successo nel pomeriggio in contrada Fonte Barile a Corridonia. L’agricoltore stava facendo dei lavori in un campo quando all’improvviso si è sentito male. Probabilmente è stato colpito da un infarto. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, è intervenuto il 118. Per l’uomo, titolare di un’azienda agricola, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Corridonia.

