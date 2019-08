Esce per fare un giro in bicicletta Stroncato da malore a 59 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Era uscito in bici, come era solito fare la domenica mattina nel periodo estivo, ma un malore lo ha colpito lungo il tragitto. Per Alberto Ferri, 59enne di Piediripa di Macerata, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma ogni tentativo è stato vano. Il dramma si è consumato poco prima delle 9 a Passo del Bidollo, nella frazione corridoniana di Colbuccaro. La vittima era titolare di una copisteria.