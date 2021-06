Litiga con i clienti di un bar e tira fuori la pistola: è un giocattolo, ma scatta la denuncia

CORRIDONIA - Scende in strada con una pistola in mano e minaccia degli avventori seduti fuori da un bar a Corridonia poi scappa. Rintracciata e denunciata una donna di 40 anni di nazionalità romena. I carabinieri di Corridonia e Mogliano sono accorsi dopo la segnalazione di una donna che con una pistola in mano aveva minacciato degli avventori seduti a chiacchierare fuori da un bar. Al loro arrivo i militari non hanno trovato la donna ma i presenti hanno fornito una dettagliata descrizione. I militari sono riusciti a rintracciarla e ad identificarla: la quarantenne rumena ha minacciato un giovane con una pistola, poi risultata essere giocattolo. A casa sua i carabinieri di Corridonia hanno trovato una pistola al peperoncino e una pistola ad aria compressa.

