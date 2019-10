Corridonia, la lite tra automobilisti degenera: pugni alla rotatoria, finiscono entrambi al pronto soccorso

CORRIDONIA - Scoppia la lite tra due automobilisti nella zona industriale di Corridonia. Il parapiglia è avvenuto all’altezza della rotatoria nei pressi dell’Hotel Grassetti.

Per cause ancora da chiarire due persone sono venute alle mani. Sul posto è intervenuto il 118 e per entrambi i contendenti è stato necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Le loro condizioni non sono gravi.

