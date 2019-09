Esce per fare la spesa anziana subisce un furto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Esce per fare la spesa, i ladri le entrano in casa. Anziana derubata. Il furto è stato messo a segno ieri mattina a Corridonia nella zona di Villa Fermani. Erano circa le 8.15 quando un’anziana che vive in un’abitazione di via Nicolai è uscita per fare il giro mattutino degli acquisti. Come ogni giorno ha chiuso la porta, girato la chiave, e si è incamminata. Con ogni probabilità i malviventi hanno visto la scena e hanno deciso di intervenire approfittando dell’assenza della proprietaria. Il bottino non è ingente.