I ladri arrivano all'imbrunire: casa svaligiata, bottino da 5mila euro tra gioielli e borse griffate

CORRIDONIA - Tornano in azione i topi d’appartamento nel centro di Corridonia. Nel tardo pomeriggio di ieri i ladri sono tornati in azione in diverse abitazioni tra via Sant’Anna e dintorni, facendo bottino soprattutto all’interno di una in via Zoccolanti.

I ladri sono entrati sfondando una finestra, poi una volta dentro hanno disattivato allarme e sistema di illuminazione per poter agire indisturbati. Alla fine sono riusciti a trafugare tre borse, tutte nuovissime e di marca (Gucci, Prada e Louis Vuitton), lasciando invece il resto dov’era. Poi però sono riusciti a scovare oro e gioielli vari e hanno portato via anche quelli prima di scappare sfondando un’altra finestra, quella che dà su un campo a due passi dall’ex convento degli Zoccolanti. In tutto, la refurtiva avrebbe un valore stimato di circa 5 mila euro.

