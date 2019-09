I ladri vanno a caccia di Range Rover: terzo colpo in pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA – Furti di macchine a raffica, nella notte i topi d'auto fanno sparire una Range Rover. L'episodio, che è stato denunciato ai carabinieri, è avvenuto ieri notte. La vittima, un uomo di nazionalità cinese residente a Corridonia, aveva parcheggiato la sua automobile, una Range Rover, lungo la strada. E nella serata di ieri la macchina è sparita. Quando il proprietario è tornato a prenderla non l'ha più trovata.E non ha potuto fare altro che recarsi in caserma per sporgere denuncia di furto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Pochi giorni prima due episodi analoghi. Una Range Rover Evoque e una Range Rover Sport erano state rubate ai proprietari, due imprenditori rispettivamente di Civitanova e di Montelupone.