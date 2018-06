Ladre di vestiti incinte: la sentenza arriverà soltanto dopo il parto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Sono al nono e al sesto mese di gravidanza le due ladre arrestate mercoledì scorso dopo aver rubato abiti al negozio Ovs al Corridomnia. Una delle due giovan anconetane, di 30 anni, concepirà a breve, l’altra, 27 anni, tra tre mesi. Per questo motivo ieri il giudice Federico Simonelli, dopo aver convalidato l’arresto ha rinviato l’udienza per la direttissima al prossimo 7 dicembre, per consentire a entrambe di partorire prima di essere processate. Nel frattempo non potranno allontanarsi da Ancona.