Ladre incinte fanno il pieno di vestiti a scrocco: bloccate da carabiniere fuori servizio

CORRIDONIA - In grembo due figli e a tracolla due borse piene di vestiti appena rubati. Hanno 27 e 30 anni le due ladre col pancione arrestate grazie all’intervento di un carabiniere che, trovatosi lì per caso e libero dal servizio, è intervenuto immediatamente bloccando le due. Nelle borse, rubate anche quelle e abbandonate durante la fuga, c’erano 800 euro di abiti. Le due anconetane, difficilmente vedranno aprirsi le porte del carcere, il loro stato, infatti, è incompatibile con la detenzione carceraria e mercoledì sono state condotte nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.Mancavano pochi minuti alle 17 quando le due giovani sono entrate nel negozio Ovs che si trova nel centro commerciale Corridomnia Shopping Park. Entrambe in evidente stato di gravidanza hanno iniziato a girare tra gli abiti esposti in cerca dei capi d’interesse. Dopo qualche minuto, così come sono entrate sono uscite, ma con addosso due borse a tracolla che prima non avevano. Dentro c’era un po’ di tutto: abbigliamento uomo, donna e bambino. Vestiti buoni per tutta la famiglia, ma nessuno passato per la cassa.