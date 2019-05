Abbraccia un anziano e lo deruba, la bella ladra tradita dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - I carabinieri della stazione di Corridonia hanno denunciato alla procura di Macerata, per furto con destrezza, una donna romena di 21 anni, conosciuta alle cronache e senza fossa dimora in Italia. Tutto inizia quando in un pomeriggio di aprile, nella zona industriale, un anziano del posto viene avvicinato da un’avvenente giovane che con un pretesto, gli si avvicina e poi lo saluta calorosamente abbracciandolo.L’uomo, stupito da così tanta gentilezza, sulle prime non capisce, poi però scopre che l’abbraccio non era per sentimento ma per sfilargli abilmente una catenina d’oro costosa che aveva al collo. All’uomo non è restato quindi che rivolgersi ai carabinieri. L’anziano ha fornito una descrizione particolarmente delttagliata della cgiovane che ha consentito ai mnilitari dell'Arma, grtazie anche al controllo delle telecamere dedlla zona, di arrivare alla giovane ladra. Immnediata è scattata la denuncia.