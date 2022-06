International Street Food, 4 giorni di festa al Corridomnia per i 10 anni del parco commerciale

CORRIDONIA - Era il 7 giugno 2012 quando il Corridomnia Shopping Park apriva i battenti. Dieci anni dopo, la creatura di Alfio Caccamo è diventata un punto di riferimento per lo shopping del Maceratese e non solo e per celebrare la ricorrenza ha deciso di organizzare un lungo ponte di festa da domani fino a domenica, con musica, cibo e divertimento a volontà.

A fare da cornice alla quattro giorni sarà l’International Street Food, che vedrà arrivare al parco commerciale i migliori truck food internazionali, birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo e dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale. Gli stand saranno aperti giovedì dalle 18 e nei restanti tre giorni a partire dalle 12 e fino a tarda notte. A costellare le quattro serate altrettanti appuntamenti con musica e dj.

Per la Festa della Repubblica si balla con il party “Voglio tornare negli anni 90”. Venerdì sera, invece, musica live con gli Achtung Babies, cover band ufficiale degli U2. Sabato sera ancora festa, stavolta con il party reggaeton con “Papichulo Party” e i dj set di Giordano Mazzocchi e Pierpaolo Pretelli, mentre domenica si torna al rock con Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco, che ripercorrerà le orme dell’artista di Zocca in “Blasco Anthology”.

