CORRIDONIA Due nuove antenne sono sorte nelle scorse settimane sul territorio corridoniano. Una a San Claudio, lungo la stradina che sale verso il seminario arcivescovile, battutissima da runners e ciclisti, oltre che su uno dei punti più panoramici della zona, l’altra a via San Giuseppe, nel cuore del quartiere. Il tutto senza avvisi di alcun tipo alla popolazione, che anzi si è ritrovata anche la beffa della convocazione per la conferenza pubblica (online) di giovedì alle 18 per la presentazione del nuovo piano antenne.

La situazione

L’opposizione insorge, mettendo nel mirino la metodologia usate dall’amministrazione. «Ci dispiace che dopo tutte le lamentele sull’antenna piazzata a ridosso di una verdeggiante collina di San Claudio, in prossimità di due scuole e di una meravigliosa chiesa monumento nazionale, l’amministrazione abbia continuato imperterrita e muta come se nulla fosse – incalzano Pensare Corridonia e Corridonia Insieme – perché a poche settimane di distanza, nonostante le tante richieste di aiuto e le proteste, i cittadini di via San Giuseppe, in tre giorni, si sono visti montare un ricevitore di oltre 30 metri di altezza, piantato in mezzo ad un gruppo di case, vicino ad un’area verde, nella totale incuranza di chi avrebbe dovuto fare il possibile e l’impossibile perché ciò non accadesse».

Le domande

Tante le domande che vorrebbero porre i gruppi guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. «Alla richiesta di installazione di queste antenne è stato risposto oppure è decorso inutilmente il tempo? Perché non è stato fatto il piano antenne? Il sindaco, assessore all’urbanistica, sapeva delle richieste? Che cosa ha fatto per cercare di evitare tutto ciò? Come mai non è stato presentato alcun ricorso come invece accaduto in altri Comuni e nell’amministrazione passata? Come mai la conferenza pubblica non è stata convocata prima? Conferenza in streaming, perché non anche in presenza? L’ubicazione delle antenne deve essere frutto di una scelta condivisa con i cittadini, la parola “condivisa” nel programma Giampaoli c’era: è ora di metterla in pratica. Diversamente, l’amministrazione non farà altro che dimostrare che la situazione è sfuggita di mano e ora sta cercando di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati».