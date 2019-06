Inseguimento a velocità folle: â€‹presa la banda albanese dei furti in appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - I carabinieri di Osimo e Filottrano hanno arrestato due albanesi accusati di una lunga serie di furti in appartamento tra il Fermano ed il Maceratese. Almeno 10 negli utlimi tre giorni. E sono stati gli stessi arrestati, un 32enne ed un 36enne albanesi residenti nel casertano, a congratularsi coi militari: "Siete stati bravi complimenti".I carabinieri hanno intercettato questa notte i due a bordo di una Golf nera, erano reduci da 5 colpi messi a segno in case di Corridonia. E' partito un inseguimento a folle velocità sulla superstrada Valdichienti, fino a quando i due sono stati bloccati a Casette d'Ete, nel comune di Sant'Elpidio a Mare. Avevano in auto refurtiva ed arnesi da scasso, nella loro casa di Casette d'Ete è stata trovata altra refurtiva, oltre a soldi e stupefacenti.