Corridonia, gli sfugge la smerigliatrice: volo in eliambulanza per salvare il dito

CORRIDONIA - Stava effettuando dei lavori in casa con la smerigliatrice quando evidentemente l’attrezzo è sfuggito al suo controllo e lo ha ferito a un dito che ora rischia di perdere. L’infortunio è avvenuto a Corridonia; subito sono stati allertati gli operatori dell’emergenza sanitaria, sul posto è arrivata dopo pochi minuti un’ambulanza della Croce Verde di Monte San Giusto per i primi soccorsi, contestualmente è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette, dove è stata allestita d’urgenza un’equipe chirurgica per tentare di salvare l’uso del dito al ferito.