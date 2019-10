Infortunio in un'azienda un uomo precipita da diversi metri d'altezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Infortunio sul lavoro in un'azienda nella frazione corridoniana di San Claudio. Intorno alle 10 un uomo che stava lavorando è caduto, per cause in corso di accertamento, da diversi metri d'altezza. Sul posto anche l'eliambulanza partita dall'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.