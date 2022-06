Schianto allo svincolo della superstrada: coppia di motociclisti all'ospedale

CORRIDONIA - Incidente questa mattina nei pressi dello svincolo di Corridonia della superstrada Valdichienti: due persone all'ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10,30 quando, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrati un'auto ed una moto. Ad avere la peggio i passeggeri di quest'ultima, un 57enne ed una 58enne, che sono stati portati all'ospedale di Macerata. Le loro condizioni non desterebbeero particolari preocccupazioni. A lungo si è circolato ad una sola corsia: gravi ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti.

Ultimo aggiornamento: 12:41

