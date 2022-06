CORRIDONIA - Chilometri di coda in superstrada per un incidente avvenuto tra Morrovalle e Corridonia. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 10.45, si è verificato un tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. La persona al volante della vettura è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Macerata.

12:24

