Schianto tra moto e auto Centauro trasportato in eliambulanza a Torrette

CORRIDONIA - Scontro tra auto e moto lungo via Niccolai, il centauro finisce in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’incidente che ha visto protagonisti due corridoniani, si è verificato stamattina intorno alle 8,30: a riportare la peggio il 51enne che era alla guida di una Yamaha Virago che ha impattato contro la Dacia Sandero condotta da una donna di 75 anni. L’uomo è finito a terra e dopo l’intervento di 118 e auto medica è stato deciso il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Il motociclista è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della polizia locale per disciplinare il traffico sull’arteria che conduce a Villa Fermani.