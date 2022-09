Corridonia, travolto da un'auto mentre regola il traffico: grave dipendente della provincia

CORRIDONA - Travolto da un'auto mentre regola il traffico: grave dipendente della provincia. L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 di questa mattina sulla Provinciale 34 a Corridonia, nei pressi dell'ippodromo.

L'uomo, un dipendente della provincia di Macerata, era intento a regolare il traffico durante i lavori di taglio della vegetazione ai bordi della strada, quando, per cause ancora al vaglio ddella polizia locale, è stato travolto da un'auto. Immediati i soccorsi da parte del 118: i sanitari, viste le sue condizioni, hanno allertato l'eliambulanza per un rapido traasporto all'ospedale regionale di Torrette.