Schianto al parcheggio del Corridomnia Auto si ribalta, due feriti

CORRIDONIA - Incidente da brividi nel primo pomeriggio di oggi al parcheggio del centro commerciale Corridomnia, nella zona industriale. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto e una si è ribaltata. Feriti un uomo e una donna, fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sul posto gli operatori dell'emergenza santiaria del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito.