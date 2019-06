Schianto tra auto e moto Un giovane centauro è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Schianto a Corridonia. Per cause in corso di accertamento ieri sera, in via Grazie, nei pressi dell'ex discoteca Gialù, si sono scontrate una moto e un'auto. Un centauro di 28 anni è stato trasportato all'ospedale di Macerata e poi trasferito a Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto 118, polizia stradale e carabinieri.