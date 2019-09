Schianto prima dell'alba tra due macchine Feriti cinque giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Incidente da brividi questa mattina dopo le 5 a Corridonia, in contrada Piedicolle. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due vetture con a bordo cinque giovani, tra cui tre ragazze. Hanno riportato ferite fortunatamente non gravi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.