Schianto tra due auto, una finisce fuori strada: il conducente all'ospedale

CORRIDONIA – Scontro tra due auto, una finisce fuori strada. Trasportato all’ospedale il conducente. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, in contrada Campogiano, a Corridonia. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sul posto per i rilievi di rito, due macchine si sono scontrare. Una, come si diceva, è finita fuori strada. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Macerata. Soccorsi i due conducenti dei veicoli coinvolti: uno, dopo le prime cure del caso, è stato portato all’ospedale di Macerata, in codice giallo, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

