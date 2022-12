Corridonia, arresto cardiaco dopo essere stata travolta da un'auto: anziana grave

CORRIDONIA- Investimento ieri sera, intorno alle 19, in via Niccolai, lungo la strada che conduce a Villa Fermani. Una donna di 82 anni è stata investita da un’auto che l’ha centrata mentre si stava recando al supermercato per la spesa.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri e della polizia locale che sono intervenuti sul posto. L’anziana è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. I sanitari, in un primo momento, si sono occupati di rianimare la donna che era andata in arresto cardiaco. Poi l’82enne, dopo essere stata rianimata, è stata trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sarebbero gravi. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.