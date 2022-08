Incendio in un tir che trasportava fieno a Corridonia: le fiamme si estendono ai bordi della strada. Automezzo distrutto

CORRIDONIA - Autocarro distrutto dalle fiamme. L’allarme è scattato oggi alle 13.30, in località Sarrocciano di Corridonia. Il mezzo, che trasportava rotoballe di fieno, è stato interessato dalle fiamme che, in poco tempo, lo hanno avvolto.

Le fiamme passate dal Tir alle sterpaglie

L’autista è sceso dalla cabina per provare a staccare il rimorchio dalla motrice, ma non c’è riuscito. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Un intervento non semplice, dal momento che le fiamme, a causa del vento, si sono propagate anche sulle sterpaglie vicino alla strada. La strada è stata chiusa al traffico e il deflusso dei mezzi è stato gestito dagli agenti della Municipale. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo sull’autotreno.