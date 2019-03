Fiamme in un'abitazione poco prima dell’ora di pranzo Paura per i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Incendio di un’abitazione ieri mattina a Corridonia, L’allarme è scattato attorno alle ore 11,50 in via Puccini. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco che sono riusciti in breve tempo ad avere ragione delle fiamme.L’incendio sarebbe scoppiato da un macchinario per il condizionamento dell’area posto all’esterno su una terrazza e poi ha interessati anche alcuni ambienti all’interno. I vigili del fuoco, intervenuti con nove uomini, un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, hanno consentito che l’episodio non avesse conseguenze per le persone all’interno.