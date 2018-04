Incendio in uno storico casolare: tetto distrutto La procura apre un fascicolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Fiamme in un casolare nella notte. L’incendio si è sviluppato in uno stabile a Corridonia, in contrada Sarrocciano n.34. Le fiamme, che erano visibili anche dalla superstrada “Valdichienti”, hanno interessato un complesso storico in fase di ristrutturazione e momentaneamente adibito a magazzino di proprietà di Lucangeli di Corridonia.Il rogo ha distrutto il tetto in legno che poi è crollato e del materiale vario, tra mobilio ed altro, che era al primo piano dell’edificio. Non ci sono stati feriti, comunque, sul posto è arrivata anche l’ambulanza della Croce verde di Corridonia. Erano le 23.45 di sabato notte quando è divampato l’incendio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il fuoco si sia sviluppato per una manovra involontaria di un dipendente della ditta proprietaria dell’immobile. L’episodio è stato segnalato dai carabinieri alla Procura di Macerata. Ad accorgersi del fumo è stato uno dei custodi del casolare che ha così dato l’allarme avvertendo i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati quattro mezzi dei pompieri con squadre arrivate dal comando provinciale di Macerata e dal distaccamento di Civitanova Marche. I vigili del fuoco, che hanno circoscritto l’incendio verso le 4, sono rientrati in caserma al mattino. Le fiamme sono state domate con l’ausilio di un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale di Macerata e un’autobotte dal distaccamento di Civitanova Marche.Sul posto hanno operato in totale dodici pompieri. Sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata e quelli della stazione di Corridonia per verificare come fosse divampato il rogo e quindi le cause che hanno generato il fuoco in modo da individuare le responsabilità sull’accaduto. Una relazione sull’episodio è stata comunque inviata alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata per le valutazioni del caso