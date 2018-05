Incassa le tasse auto ma le intasca senza versarle: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA- In un mese si sarebbe intascato oltre 30.000 euro, omettendo di riversarli agli enti pubblici di spettanza. Il titolare di una agenzia per pratiche automobilistiche a Corridonia, è stato condannato ieri a un anno e undici mesi di reclusione (pena sospesa). Era accusato di peculato. Il suo legale, Giancarlo Giulianelli, ha già anticipato che farà ricorso in Appello. Secondo l’accusa – ieri sostenuta dal Pm Luigi Ortenzi – il quarantatreenne avrebbe intascato dai contribuenti, attraverso la sua attività, il denaro delle tasse automobilistiche, nelle poche settimane a cavallo tra il 31 dicembre del 2012 e il 27 gennaio del 2013. La sua ditta, infatti, svolgeva attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, era delegata a svolgere il servizio di sportello telematico dell’Automobilista per conto dell’Aci Pra di Macerata ed era abilitata alla riscossione delle tasse automobilistiche, tasse che avrebbe dovuto riversare agli enti pubblici di spettanza.