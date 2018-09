Si ribalta con l'auto e finisce in un campo Ferito un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Si ribalta con l’auto e finisce in un campo. Se l’ è cavata con ferite lievi un giovane di trentuno anni corridoniano vittima di un incidente stradale ieri all’ingresso di Corridonia. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 14,45 lungo la strada provinciale che unisce Monte San Giusto a Corridonia. Secondo le prime ricostruzioni il giovane alla guida di una Fiat Punto stava procedendo in direzione di Corridonia quando per cause in corso di accertamento non molto distante da Villa Fermani ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. L’utilitaria impazzita si è ribaltata più volte finendo nel campo. Fortunatamente il giovane è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo. Sul posto il 118 che ha portato il corridoniano all’ospedale.