Gioca davanti a casa: bimbo di un anno travolto da un furgone

CORRIDONIA - Un bimbo di tredici mesi è stato travolto da un furgone nel primo pomeriggio di ieri mentre stava giocando davanti casa. Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale del Salesi di Ancona dove è stato subito sottoposto alle cure del caso. Il bambino, comunque, non è in pericolo di vita. Sul posto nel giro di poco tempo sono arrivati gli operatori sanitari del 118 di Macerata con la Croce verde di Monte San Giusto. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento del piccolo all’ospedale Salesi di Ancona dove è giunto in eliambulanza.