Addio a Giampalma, l'infermiera-catechista dal cuore d'oro

CORRIDONIA - Una vita dedicata al prossimo. Una donna di grande fede, che godeva dell’affetto di tutti. Corridonia piange la morte di Giampalma Guardati, 62 anni. Viveva a Passo del Bidollo ed era molto impegnata nel sociale. Infermiera in pensione, collaborava con la parrocchia, era catechista e prestava servizio anche alla Caritas. Lascia il marito Sergio Cimini e i figli Gianluca e Matteo. La cerimonia funebre sarà celebrata domani alle 9.30 nella chiesa di Passo del Bidollo. «La notizia che ci è giunta - ha scritto don Pasteur anche a nome degli altri sacerdoti di Corridonia - ci chiede di soffermarci per stringerci intorno alla famiglia di Giampalma in questo momento così difficile, esprimendo le nostre condoglianze. Inoltre, vogliamo riconoscere quanto questa nostra sorella ha dato alla comunità. L’arco di tempo che Dio le aveva concesso ci ha permesso di conoscerla, incontrarla, stare insieme e condividere vari momenti di vita cristiana. La sua vita spesa per la comunità ci fa ritrovare il suo impegno nel canto per animare la liturgia, la sua presenza nell’oratorio, nel catechismo e quante altre cose possiamo ricordare. La sua determinazione l’ha portata anche a dedicare un po’ del suo tempo come volontaria nella Caritas. Tanti ricordi che custodiremo: lei rimarrà con noi».