CORRIDONIA Vanno in vivaio come tutte le mattine, aprono il garage, e scoprono che manca un furgone. Un risveglio amaro per Sandra Ottaviani e per suo figlio Luca, titolari di Garden Iobbi, negozio di fiori e piante in via Giuseppe Valadier a Corridonia. È da lì che nella notte tra venerdì e sabato è sparito il loro furgone Iveco Daily rosso.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Macerata, emergenza Ast: il medico Tamburrini in pensione, Pipolo lascia il Pronto soccorso





Lanciato anche un appello via social per chiedere a chiunque abbia visto qualcosa di farsi vivo: «Stanotte ci hanno rubato il nostro Daily - scrivono i proprietari -, per favore se qualcuno lo ha visto ci faccia sapere al più presto. Come potete vedere è nuovo». Ottaviani racconta: «Stamattina (ieri, ndr) siamo andati al lavoro e non abbiamo trovato il furgone che la sera prima avevamo lasciato nel garage del vivaio».

Stando alle modalità con cui i malviventi si sono mossi, secondo Ottaviani «chi è entrato conosce bene il posto». Poi racconta l’accaduto: «Venerdì sera, terminato il lavoro, abbiamo messo i mezzi nel garage. Al mattino seguente non abbiamo più trovato il Daily, tra l’altro è un mezzo che ha circa due anni di vita». All’interno c’era solo qualche attrezzo che i titolari utilizzano per il lavoro. «Certamente la mancanza del furgone ci ha creato problemi anche nell’organizzazione del lavoro: senza è difficile lavorare serenamente». I titolari hanno presentato denuncia ai carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Ma non è la prima volta che i proprietari di Garden Iobbi si trovano di fronte a una situazione simile.



«L’anno scorso - prosegue Ottaviani - ci hanno rubato un’auto, ma in quel caso, fortunatamente, è stata ritrovata il pomeriggio successivo al colpo. Ci auguriamo che accada anche questa volta poiché nel nostro lavoro è difficile lavorare senza furgone».