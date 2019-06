Maxifurto nell'area di servizio rubata macchina cambiasoldi Bottino di migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Ladri a segno in un distributore di carburante in contrada Fonte Lepre, a Corridonia. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, sono entrati in azione tre malviventi e la loro scorribanda è stata immortalata dalle telecamere del circuito di videosorveglianza. Il raid è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato ma se n’è avuta notizia soltanto ieri. I banditi hanno aperto una porta utilizzando un piede di porco, e si sono introdotti nello stabile in cui si trovano il bar, il ristorante e la cassa automatica per il pagamento del rifornimento di carburante (compreso il metano) e di tutti gli altri servizi. A quel punto hanno portato via una costosa macchina cambiasoldi di ultima generazione, all’interno della quale c’era una considerevole somma di denaro. L’hanno caricata in un’auto e si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. I tre ladri avevano il volto coperto. I titolari hanno subito denunciato il furto ai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigilantes dell’Axitea.