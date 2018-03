Furto a segno in un'azienda Lo sfogo della proprietaria «E' il terzo raid in due anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Entrano in azienda e fuggono con l’auto della ditta. È accaduto alla Pierluigi srl di Corridonia. A lanciare l’allarme è stata la titolare della ditta che si occupa di portabiancheria in vimini. «Siamo arrivati in azienda e abbiamo visto che non c’era più l’auto - dice Angela Silenzi -, una Peugeot 308 station wagon. Era parcheggiata all’interno dello stabile e nonostante le chiavi del mezzo fossero nascoste le hanno trovate e sono fuggiti proprio con l’auto». La donna aveva pubblicato anche un annuncio su Facebook, ma i carabinieri hanno ritrovato il mezzo a Roseto degli Abruzzi. «Ancora non abbiamo potuto riprendere l’auto - spiega Angela Silenzi - perché è sotto sequestro. Servirà agli investigatori per le indagini». Il furto è stato messo a segno nei giorni scorsi: «Abbiamo trovato gli uffici sottosopra - prosegue -. I malviventi hanno portato via una custodia con un tablet, i guanti che si trovavano nelle tasche dei grembiuli dei dipendenti, un piumone e un cuscino». Non è la prima volta che i ladri prendono di mira la ditta di Corridonia: «È la terza volta in meno di due anni - denuncia la donna -. Non capisco cosa possano trovare nel nostro stabilimento. Non ci sono materiali di valore. La prima volta presero materiale da giardinaggio nuovo. Successivamente, invece, portarono via un computer portatile».