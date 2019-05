La banda del foro torna in azione, due case finiscono nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Un’escalation di raid. Tutti con la stessa tecnica e, forse, messi a segno da un’unica banda. Una gang di ladri, specializzata in furti negli appartamenti, che nelle ultime settimane ha colpito in diversi comuni della provincia. L’altra notte i malviventi sono entrati in azione a Corridonia, nella frazione di San Claudio.A ricostruire l’accaduto è una delle vittime. «In casa stavamo dormendo - racconta una donna -. Improvvisamente abbiamo sentito il nostro cagnolino Boby abbaiare. Ci siamo alzati e abbiamo notato che una finestra della casa era spalancata. Subito ci siamo resi conto di avere ricevuto la visita dei ladri. È stato sicuramente un raid fulmineo: i malviventi hanno portato via i nostri portafogli. Il bottino è di alcune centinaia di euro. E se i ladri non hanno potuto rubare altro forse è proprio merito di Boby, che nonostante le sue piccole dimensioni ha dimostrato di essere anche un ottimo cane da guardia». In azione la banda del foro. «Hanno praticato un foro sull’infisso e con il fil di ferro sono riusciti ad aprire la finestra - prosegue la donna -. Hanno colpito pure nella casa del nostro vicino». Anche in questa circostanza i ladri hanno rubato i portafogli con i soldi custoditi all’interno. Le vittime hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri, subito al lavoro per risalire agli autori dei raid.