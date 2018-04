Raid in due aree di servizio Nel mirino finiscono le colonnine del self service

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Un adesivo sul foro per dare qualche secondo in più di illusione che nulla sia successo. Ma il “patchwork” ha subito attirato l’attenzione del padre del titolare che alle 6.30 di ieri mattina ha chiamato il figlio per avvisarlo del furto subito. Sono due i colpi messi a segno dai ladri nella notte tra giovedì e ieri in altrettanti distributori di carburanti. I malviventi hanno colpito alla piccola area self service di Retitalia lungo la strada che da San Claudio porta a Trodica di Morrovolle. Con un frullino hanno praticato un foro quadrato alla colonnina del self proprio sotto la fessura per inserire le banconote e da lì hanno portato via tutto il contenuto.Probabilmente non paghi del colpo (il bottino è ancora da quantificare, ndr) hanno ripetuto il furto a poche centinaia di metri più avanti, al distributore Eni di Sarrocciano. Lo scorso 9 giugno due ladri avevano praticato un foro sul lato destro della colonnina dove è ancora ben visibile il segno della saldatura, l’altra notte invece, il foro lo hanno eseguito frontalmente, sotto la fessura delle banconote, hanno infilato il braccio e hanno portato via l’intero incasso. Prima di andare via, però, hanno coperto il foro con un adesivo staccato poco prima da una tanica di plastica che i proprietari, Simone e Daniele Campitelli, avevano in un box accanto all’autolavaggio. Il colpo sarebbe stato messo a segno poco prima delle ore 3, i ladri hanno tagliato anche dei cavi dell’elettricità. «Potrebbero averli usati per alimentare il frullino elettrico, ne mancano alcuni metri», ha riferito ieri Simone Campitelli. «Alle 6.30 è venuto mio padre per l’apertura – ha spiegato – e ha notato subito l’adesivo attaccato alla colonnina, come lo ha spostato ha trovato il buco. Anche la porta del box era stata lasciata aperta, ma da lì non mancava niente». Il bottino, ancora da quantificare con precisione, ammonterebbe a circa un migliaio di euro.