Frontale tra auto e moto: giovane centauro soccorso dall'eliambulanza

CORRIDONIA - Uno schianto frontale tra una moto e un’auto, il centauro si trova da ieri pomeriggio ricoverato all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto ieri nel primissimo pomeriggio attorno alle ore 14,15 e a riportare la peggio è stato un giovane residente a Corridonia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, che stava viaggiando in sella alla sua moto Kawasaki lungo la strada provinciale 485 in direzione della costa, si è scontrato contro una Mercedes che proveniva dalla parte opposta alla cui guida era un uomo di Morrovalle. Lo scontro è avvenuto a­ San Claudio, nei pressi di un incrocio.Nell’impatto il giovane centauro è stato sbalzato dalla sella e dopo un volo di qualche metro ha battuto violentemente a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto gli uomini del 118 che, viste le condizioni del giovane, hanno deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo è atterrato poco distante, il giovane è stato caricato e subito trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Sulle prime le sue condizioni sono apparse piuttosto serie: il giovane ha riportato diverse fratture, ma per fortuna, dopo i primi accertamenti, non è parso in pericolo di vita.