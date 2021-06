La Fanfara a cavallo della polizia di Stato dà spettacolo all’ippodromo Martini di Corridonia

CORRIDONIA - Dalle marce tradizionali con un repertorio più strettamente “istituzionale” a grandi classici come Smoke on the water dei Deep Purple o Mamma mia degli Abba. Ieri l’Ippodromo Martini di Corridonia ha ospitato uno spettacolo di indubbio fascino: il Concerto della fanfara a cavallo della polizia di Stato.



L’appuntamento

Un doppio appuntamento (alle 11 e alle 18.30) che ha riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico presente. Organizzata dal Comune di Corridonia in collaborazione con il Comitato corse ippiche e il Centro socio culturale Monsignor Raffaele Vita, è stata la prima uscita dopo il lockdown per la Fanfara ed è stata scelta la provincia di Macerata grazie all’interessamento del questore Vincenzo Trombadore. La Fanfara ha eseguito tra i brani, proprio per omaggiare il questore, l’inno della regione Sicilia, sua terra di origine. Diretti dal maestro della Banda, l’ispettore superiore della polizia di Stato Silverio Mariani, i poliziotti a cavallo di splendidi esemplari dal manto chiaro si sono esibiti in brani che spaziano dalla musica contemporanea alla musica classica, un repertorio, quello del gruppo musicale in uniforme, ben diverso da quello “tradizionale” e rinnovato dallo stesso maestro Mariani. Così dopo l’inno del Lions Clubs International, è stata la volta di Smoke onthe water, Mamma mia, September (degli Earth, Wind & Fire), Eye of the tiger, Can’t take my eyes off you, e poi un mix di alcuni brani di musica leggera italiana degli anni ’80, The second walz, Marcia trionfale dell’Aida, la Marcia di Radetzky, Giocondità (marcia d’ordinanza della polizia di Stato) e a chiudere l’Inno d’Italia. In occasione dell’esibizione pomeridiana il Comitato corse ippiche ha offerto a tutti un gelato. Tra i presenti, accolti dal sindaco di Corridonia Paolo Cartechini e dal presidente dell’ippodromo Martini, Pietro Antonio Siciliano, ci sono stati il questore Vincenzo Trombadore, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia Antonio Pettinari, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni ed Elena Leonardi, alcuni sindaci tra cui il primo cittadino di Civitanova Fabrizio Ciarapica, assessori e consiglieri comunali, rappresentanti di numerose associazioni locali e la dirigente scolastica Daniela Smorlesi.

