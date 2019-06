Fallisce la truffa delle scarpe: il finto corriere preso dai carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Cerca di caricare su un furgone e far sparire 35 colli di scarpe, spacciandosi per il corriere di una ditta di spedizioni. È finito nei guai un trentenne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti specifici. I carabinieri di Corridonia, guidati dal luogotenente Giammario Aringoli, hanno sventato una truffa ai danni di una nota azienda calzaturiera e hanno denunciato l’uomo per tentata truffa. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e nel mirino del malintenzionato, che aveva archittetato il piano, andato poi in fumo, è finita l’azienda calzaturiera Santoni, che ha il suo stabilimento nella zona industriale di Corridonia.