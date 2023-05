CORRIDONIA - «Siamo in festa perché vediamo realizzarsi un sogno: avere finalmente degli spazi che possano accogliere adeguatamente le tante realtà presenti nella nostra parrocchia: gruppi, associazioni e movimenti». Don Fabio Moretti è raggiante dopo che la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato è entrata in possesso dell’ex supermercato Lidl, che diventerà un centro pastorale e caritativo.



«Alla presenza dell’arcivescovo Rocco Pennacchio e del sindaco Giuliana Giampaoli, abbiamo messo ufficialmente piede in questo immobile - racconta il sacerdote -. Ora spetterà all’architetto Mario Montalboddi redigere un progetto di ristrutturazione adeguato alle nostre tante esigenze». Il parroco sottolinea un aspetto: «Intanto i nostri giovani e i tanti parrocchiani intervenuti hanno fatto un assaggio delle potenzialità di questa struttura grazie all’incontro diocesano dei giovani che si preparano alla Gmg di Lisbona. Grazie a tutti di cuore». Al termine dell’incontro di presentazione e benedizione del progetto, i rappresentanti delle tre associazioni più rilevanti della parrocchia (Azione Cattolica, Movimento dei Focolari e Agesci) hanno svelato il nuovo striscione “Centro pastorale San Giuseppe. Un cantiere per edificare la Comunità”.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi quello di creare, oltre al centro Caritas con la raccolta dei beni da consegnare alle persone in difficoltà, anche la realizzazione di una mensa solidale e qualche posto letto per la prima accoglienza. Come detto sarà un centro pastorale e caritativo, dove la parola di Dio oltre a essere divulgata (saranno ricavati, tra le altre cose, anche spazi per il catechismo) verrà messa in pratica tramite le iniziative di solidarietà. Una struttura di cui Corridonia può essere orgogliosa.