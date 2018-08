L'ex Inter Massimo Ciocci lascia la politica: «Alleno i giovani in Cina»

di Mauro Giustozzi

CORRIDONIA - «Ho capito che la politica non fa per me. Ringrazio chi mi ha votato, avrei voluto fare molto per lo sport e gli impianti della mia città ma il richiamo del calcio e l’opportunità che mi ha dato il gruppo Suning di allenare in Cina era troppo ghiotta da non coglierla». Titoli di coda per Massimo Ciocci come consigliere comunale di minoranza della lista di minoranza Corridonia Futura dato che, già da alcuni mesi, sta lavorando in Cina come allenatore della formazione U14 dello Jiangsu Suning, club gemello dell’Inter in quanto ha la stessa proprietà del club nerazzurro.