Esce di strada, centra un albero e l'auto prende fuoco: Massimo muore a 46 anni

CORRIDONIA - Esce di strada, si schianta contro un albero e muore a 46 anni nell'auto che prende fuoco.Il terribile incidente è avvenuto questa notte a Passo del Bidollo, nel comune di Corridonia. Per cause ancora da stabilire l'uomo, Massimo Verdini, in corrispondenza di una curva ha perso il controllo della sua Citroen Ax, schiantandosi contro un pino. Il mezzo si è incendiato e, malgardo i celeri soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco di Macerata, per lui non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indaga la polizia stradale.